Стокгольм, , 11:50 — REGNUM В Швеции продолжает расти число детей и молодых людей, зараженных коронавирусом. Так почти каждый пятый инфицированный в стране 19 лет или моложе. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter со ссылкой на статистику Агентства общественного здравоохранения Швеции.

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Доля детей и молодых людей, зараженных коронавирусом, продолжает расти. Согласно последним данным Агентства общественного здравоохранения, люди в возрастной группе от 0 до 19 лет составили 18 процентов от общего числа случаев, зарегистрированных в течение 9-й недели.

В то же время вырос уровень общего распространения инфекции в большинстве ленов Швеции. Считается, что именно распространение более заразного «британского» варианта является причиной роста числа зараженных в молодых возрастных группах населения. В связи с ухудшающимися эпидемиологическими показателями властями некоторых ленов было принято решение о продолжении дистанционного обучения.