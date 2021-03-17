Москва, , 11:48 — REGNUM Россия должна обрести собственный голос в рамках мировой климатической повестки, и для этого у неё есть все необходимые научные компетенции. Об этом 17 марта заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Для того, чтобы молодёжь не уезжала из регионов, в них надо реализовывать целый комплекс мер. И одной из таких мер является запуск интересных проектов и понятных для молодёжи, и в то же время тех проектов, которые являются по-настоящему научными», — заявил Фальков.

«Мы посмотрели на ту ситуацию, которая складывается в рамках климатической повестки — конечно, министерство не может быть в стороне. Мы знаем, что происходит в целом переустройство экономики, и это меняет нашу промышленность, это меняет сознание граждан, это должно изменить образование и науки», — указал он.

В связи с этим Минобрнауки инициировало проект так называемых углеродных, или карбоновых, полигонов.

«Цель простая — создать недискриминационную для Россию систему учёта балансов парниковых газов. Проще говоря, у нас хорошая наука и мы сами можем считать, сколько газов соответствующих вредных мы производим. Этот баланс даёт нам возможность на равных говорить с другими экономиками и другими компаниями. Особенно это актуально для бизнеса», — пояснил Фальков.