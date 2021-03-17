Волгоград, , 11:49 — REGNUM В Волгоградской области 17 марта подтверждены 128 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2270 человек, скончались шесть пациентов.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявили 51 897 носителей инфекции. Завершили лечение 49 648 человек, из них 125 пациентов выписаны за минувшие стуки. Смертельные случаи от осложнений при COVID-19 подтверждены у 881 человека.

В стационары госпитализированы 2250 взрослых и 20 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1368 пациентов.