Йошкар-Ола, , 11:47 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 190 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в регионе выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 224 случаев.

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