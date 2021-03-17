Йошкар-Ола, 17 марта 2021, 11:47 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 190 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в регионе выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 224 случаев.
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