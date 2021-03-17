17 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Дарья Драй, , 13:06 — REGNUM Экс-заместитель министра обороны РФ Евгения Васильева, получившая скандальную известность после нашумевшего «дела Оборонсервиса», четыре с половиной года назад серьезно увлеклась искусством — финансовые возможности у неё были, а художественные способности могут адекватно оценить лишь профессионалы.

Васильева поступила в престижные учебные заведения в РФ и за рубежом, а в октябре 2020 года получила звание почетного академика Российской академии художеств.

В год выпуска из аспирантуры факультета искусств МГУ и магистратуры изобразительных искусств открытого колледжа искусств Лондона Васильева представила зрителям свою выставку «Весна», и не где-нибудь, а в Музее Академии художеств (МАХ) Санкт-Петербурга, по соседству с учебным заведением, славящимся сохранением канонов классического искусства. Выставка вызвала скандал и открытый протест студентов и профессоров Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина.

Выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой в Санкт-Петербургской академии художеств Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед входом на выставку «Весна» Дарья Драй © ИА REGNUM Перед входом на выставку «Весна» Дарья Драй © ИА REGNUM

Современное искусство?

Дело в том, что для презентации своих многочисленных работ Васильева выбрала не любимую, как она сама призналась, галерею Эрарта (музей современного искусства, — прим. ред.), где ее творчество смогло гармонично вписаться в один из залов, а консервативный МАХ, располагающийся в историческом здании Петербургской академии художеств на Университетской набережной.

Выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Санкт-Петербургская академия художеств Дарья Драй © ИА REGNUM Санкт-Петербургская академия художеств Дарья Драй © ИА REGNUM

Несколько десятков полотен, цифровых коллажей и скульптур малых форм из бронзы авторства Васильевой заняли все 33 зала первого этажа отдела слепков музея. Организаторы выставки попытались вписать их в помещения с шедеврами античной скульптуры, моделями архитектурных памятников Античности, выполненных в XVIII веке из пробки в мастерской римского архитектора Антонио Кики. Отметим, что данная коллекция не имеет себе равных по полноте и художественной ценности: многие из собранных здесь слепков отформованы непосредственно с оригиналов в XVIII веке.

«Соседствующие с произведениями классического искусства работы автора вступают в своеобразный диалог, смысл которого созвучен названию выставки — «Весна», преходящее с ней перерождение и пробуждение», — говорится в релизе выставки.

Фрагмент картины Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент картины Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, восемь больших полотен Васильевой и видеопроекция заняли целый Голубой зал постоянной экспозиции «Академического музея» второго этажа музея, где представлена экспозиция Академического музея — картины из исторического собрания музея, работы тех знаменитых художников, чьи полотна служили образцами для изучения и копирования.

Выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM попытался узнать, какого мнения придерживаются сотрудники музея о разразившемся скандале, но в ответ получил уклончивый ответ — «нейтрального».

Однако работы Евгении Васильевой не поняли студенты и преподаватели Академии художеств. За несколько дней до открытия ректору учебного заведения Семёну Михайловскому было направлено письмо, в котором авторы просили незамедлительно убрать из музея Академии все произведения Васильевой.

«Подобному акту вандализма не место в стенах академии», — говорится в письме.

Открытое письмо против выставки Евгении Васильевой в МАХ. Instagram

Под ним подписалось более 300 человек, а некоторые из них вышли на молчаливые одиночные пикеты у дверей Академии и музея с портретом любимого русского художника, выпускника Академии.

Против выставки выступил и сам ректор Михайловский, который в интервью СМИ назвал проект новоиспеченной художницы «безобразием» и уточнил, что «всерьёз обсуждать художества Васильевой, давать оценки ее работам, вообще, нелепое занятие».

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Произведение Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM Посетители на выставке «Весна» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «для своих»

Стоит отметить, что МАХ не подчиняется руководство Санкт-Петербургской академии художеств, у него есть свой директор — Алексей Мудров, который сам принимает решение, какие работы достойны его музея, а какие нет. Поэтому, несмотря на призыв академического сообщества бойкотировать выставку, церемония открытия «Весны» состоялась: 16 марта «для своих», а 17 марта — для публики.

Выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Произведения Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM Произведения Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Инсталяция на выставке «Весна» художницы Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Представлять свои работы из Москвы приехала сама Евгения Васильева. Одетая в строгое черное платье-футляр, под пристальным присмотром серьезных мужчин в костюмах, 42-летняя бывшая высокопоставленная чиновница рассказывала своим немногочисленным гостям о сути своих работ. Однако услышать личную презентацию довелось не всем.

Посетительница на выставке «Весна» Дарья Драй © ИА REGNUM Произведения Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Предполагалось, что в этот день посмотреть на «Весну» соберутся все СМИ культурной столицы. Но за день до пресс-показа выяснилось, что время открытия сдвигается на два часа. Поэтому большинство журналистов застали лишь конец презентации, где почетный член Российской академии художеств в течение 15 минут отвечала на вопросы: «как она стала почетным членом академии», «есть ли у выставленных работ коммерческие перспективы», «какой смысл она вкладывает в свои работы».

«Мои картины о том, как человек в современном мире может найти себя, обрести баланс, понять, что такое красота, доброта и любовь. И ощутить себя в рамках пространства, в котором есть какие-то высшие ценности», — отвечала художница.

На самый главный вопрос — «кто был инициатором выставки именно в стенах МАХ», Васильева размыто ответила: коллекционеры, которые много лет собирают её работы. Они же, по ее словам, решили все финансовые вопросы по организации, но называть их имена без личного согласия меценатов она отказалась.

Фрагмент картины Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент картины Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Из всех представленных работ Васильева выделила инсталляцию, разместившуюся в Голубом зале музея. Восемь полотен под общим названием «Иноземье» размером два на три метра, выстроенные в букву «пэ» по типу экспозиции Моне в музее Оранжери в Париже, смыкающиеся с белой стеной, на которую транслируется видеозвуковая проекция с щебетанием птиц.

«Это замечательный новый этап в биографии художницы, работы которой уже выставлялись в Международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге, в Галерее современного искусства при Музее изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани и, конечно, у нас в Московском музее современного искусства», — указал в своем поздравительном письме к директору МАХ исполнительный директор департамента культуры Москвы Василий Церетели.

Произведения Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Произведения Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM Выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

А что касается многочисленной критики со стороны академического сообщества, сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина, Евгения Васильева, покидая выставку в норковой шубе до пят, лаконично заметила: «Я ни на кого не обижаюсь и не держу зла, потому что я счастлива, у меня есть искусство».

Сотрудники и студенты РАХ выступили против выставки «Весна». Instagram

И лишь укоризненный взгляд педагога мастерской церковно-исторической живописи Академии художеств Дмитрия Селиванова, который был одним из авторов петиции против выставки, провожал уходящую из музея счастливую Васильеву.

Выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM Картина Евгении Васильевой Дарья Драй © ИА REGNUM

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