Кэри, США, , 11:47 — REGNUM В популярной «королевской битве» Fortnite могут появиться динозавры. Об этом 17 марта сообщает портал PCGamesN.

На обновлённой карте Fortnite появилась локация со множеством костей динозавров и несколькими ещё невылупившимися яйцами. В официальном описании сезона «Дикие времена» также говорится, что «самые грозные хищники ещё не вылупились».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в популярном многопользовательском шутере Fortnite стартовал новый сезон под названием «Дикие времена». В нём у геймеров появилась возможность охотиться на зверей, чтобы добывать пропитание и редкие ресурсы.

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