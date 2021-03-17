Оренбург, , 11:47 — REGNUM Скандальный долгострой «Атриум» в центре Оренбурга пустят с молотка. По результатам судебного разбирательства принято решение об удовлетворении исковых требований администрации города в полном объеме — изъять объект путем продажи на открытых торгах. Начальная цена на аукционе составит 58,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

Решение принято Арбитражным судом Оренбургской области на основании статьи 239.1. Гражданского Кодекса РФ («Отчуждение объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в связи с прекращением действия договора аренды такого земельного участка»). Средства, полученные от продажи объекта на торгах, передадут ООО «ЗападноАбдулинО» (именно эта компания является собственником).

Впервые муниципальная власть изымает объект у собственника путем продажи на аукционе. «Если торги не состоятся, то у администрации города будет право приобрести этот объект по первоначальной стоимости в течение двух месяцев с даты признания торгов несостоявшимся», — отметил председатель комитета муниципального имущества администрации Оренбурга Дмитрий Цветков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство торгово-административного комплекса «Атриум» началось в 2002 году. Объект планировали сдать в 2003 году, однако планы не сбылись. Проект остался реализованным на уровне вырытого котлована.

Суд посчитал соседство огромной ямы и Дома офицеров опасным и вынес решение. согласно которому ООО «Западно-АбдулинО» обязано ликвидирвать колован — часть подземного блока А на улице Советской, что граничит со зданием Дома офицеров.

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