Тирасполь, , 11:48 — REGNUM В ходе 1389 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 420 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 35 347 человек. Из них победили инфекцию 31 695 человек, в том числе 254 — за последние сутки.

Всего в ПМР скончались 752 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе четверо пациентов умерли в течение последних суток. Сообщается, что это были две женщины в возрасте 73 и 83 лет, а также двое мужчин в возрасте 67 и 70 лет. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания, которые обострились во время болезни.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 268 исследований и выявили 130 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи накануне признали 230 человек.

Стоит отметить, что в ПМР в последнее время, согласно официальным данным, сильно выросли темпы распространения SARS-CoV-2. Заполняемость медицинских учреждений, где размещены пациенты с COVID-19, за неделю выросла с 63% до 88%.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Приднестровья раскритиковал петицию за отмену ЕГЭ в школах