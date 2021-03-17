Йошкар-Ола, , 11:45 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 марта выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 224 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 230 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 38 человек. 190 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и в предыдущий день, было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 804 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 162 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 397 человек, из них у 385 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 35 пациентов, при этом госпитализированы 43 жителя Марий Эл.