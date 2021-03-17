Москва, , 11:44 — REGNUM В ходе встречи с главой Минфина Антоном Силуановым депутаты комитета Госдумы по бюджету и налогам в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ обсуждали «конкретные вопросы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом сообщил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Речь шла, в частности, о финансовой поддержке регионов страны, жилье для детей-сирот, помощи Дальнему Востоку, отметил Макаров.

«Сегодня на эти вопросы мы получали не просто формальный ответ о том, что правительство так считает, нам объясняли видение», — отметил парламентарий, указав на то, что это позволит сформовать следующий трехлетний федеральный бюджет, исходя из общей оценки.

«Важнейшей частью был колоссальный опыт, который приобрела страна за 2020 год, тяжелейший год борьбы с коронавирусом», — сказал также Макаров.

«21 апреля — это отчет не только правительства, это отчет всех нас о том, что удалось сделать за год, что не удалось, какие уроки извлечь», — заключил он.

Со своей стороны, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что встречи с депутатами в разных форматах проходят регулярно.

«Было много хороших интересных предложений», — дал оценку встрече глава Минфина.