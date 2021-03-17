Москва, , 11:44 — REGNUM Власти Греции отменят практически все ограничительные меры для въезда в страну иностранных туристов. Ограничения перестанут действовать с 14 мая 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы смогут свободно посещать сразу несколько регионов Греции. Полностью отменяется карантин по прибытии в страну. Перестанет действовать ограничительная квота в 500 человек в неделю.

Отмечается, все эти послабления будут доступны только для туристов с прививкой от COVID-19 или при отрицательного ПРЦ-теста.

Как сообщает ИА REGNUM, Греция в 2021 года планирует принять российских туристов до 500 тыс. туристов из России.

Читайте также: Греция откроет «зелёный коридор» для вакцинированных туристов из России