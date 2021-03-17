Саратов, , 11:46 — REGNUM В Саратовской области за минувший день умерли еще шесть пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 17 марта, 735 человек. Об этом сообщает облминздрав.

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От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, за сутки умерли одна женщина и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 72 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 17 марта, составляет 52 536 человек, за сутки выявлено 166 новых случаев заражения. Накануне заболели 165 человек. Выздоровели с начала пандемии 47 317 пациентов, или 90,1%, за сутки — 168 человек.

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