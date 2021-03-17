Сеул, , 11:48 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин прибыли в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что это первый совместный визит глав внешнеполитического и оборонного ведомств США в Южную Корею с июля 2010 года.

Около полудня первым прибыл глава Пентагона, а за ним в 14:40 по местному времени прибыл госсекретарь США. Их самолёты приземлились на авиабазе Осан в провинции Кёнгидо.

Напомним, что до этого, в течение трёх дней, высокопоставленные лица США находились в Японии.

В программе первого дня визита в Южную Корею отдельная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном запланирована на 18:30 по местному времени. Представители двух стран намерены обсудить ситуацию на Корейском полуострове, а также другие региональные и глобальные вопросы.

Главы Пентагона Ллойд Остин проведет встречу с министром обороны Южной Кореи Со Уком в 16:15 по местному времени. Военные министры оценят ситуацию безопасности на Корейском полуострове, обсудят вопросы укрепления совместной обороны и передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.

На 18 марта запланированы встреча в формате «2+2», совместная пресс-конференция и встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Госсекретарь США покинет Сеул в тот же день, а глава Пентагона — 19 марта.