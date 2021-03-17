Курск, , 11:43 — REGNUM В Курске реконструкция трамвайных путей начнётся в мае 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, сначала будут ремонтировать трамвайную линию от площади Добролюбова до рынка «Урожайный».

Этот участок, протяженность которого в оба направления составляет 3,3 км, эксперты назвали самым изношенным в городе. Через него проходят маршруты № 2 и № 4, для которых во избежание схода с рельсов скорость движения ограничена до 5 км/ч. По предварительной оценке, стоимость ремонта составит около ста миллионов рублей. Проектно-сметную документацию уже готовят. Ремонт проведут с 15 мая по 15 октября.

Также регион может получить 16 трамвайных вагонов из Москвы. Для этого в марте Курск посетят специалисты Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт», чтобы вместе с администрацией области и города Курска разработать заявку.

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