Москва, , 11:42 — REGNUM В России разработана новая госпрограмма, касающаяся вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Об этом 17 марта заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Буквально вчера проект после доработок внесён в правительство РФ», — уточнил Патрушев.

По его словам, в рамках реализации госпрограммы за десять лет в оборот планируется ввести 13,2 млн гектаров сельхозземель, а также сократить износ мелиоративных систем с 78% до 30%.

Объём финансирования госпрограммы должен составить 754 млрд рублей. Программу планируется запустить с 2022 года.