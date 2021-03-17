Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Министерство обороны России обеспокоено перемещением больших групп террористов в Афганистан. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в интервью TengriNews.

По его словам, в Афганистан возвращаются боевики, уехавшие воевать в Сирию. Шойгу добавил, что обеспокоенность также вызывает производство наркотиков в Афганистане и наркотрафик из этой страны.

Он считает, что жителям исламской республики необходимо дать возможность зарабатывать и наладить производство какой-либо продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Москве состоится конференция по урегулированию ситуации в Афганистане. Консультации пройдут в формате расширенной тройки: Россия, Китай, США и Пакистан. Приглашение получили представители правительства Афганистана и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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