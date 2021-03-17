Афины , , 11:49 — REGNUM Власти Греции обещают открыть границы с Россией 14 мая или раньше, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил 17 марта министр туризма Греции Харис Теохарис.

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Он отметил, что власти страны следят за санитарными данными, и корректируют планы по открытию границ. Афины постараются, но не обещают, открыть границы в конце апреля или начале мая.

«Мы уверены, когда говорим, что в наших планах — открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это», — подчеркнул Теохарис в интервью РИА Новости.

Министр уточнил, что 14 мая ожидается отмена запрета на авиасообщение, а также снятие ограничения на недельный въезд в страну только 500 российских граждан. Ожидается решение о чартерных авиарейсах. Принимать самолёты будут не только Афины, но и другие воздушные гавани.

Теохарис не ожидает роста цен на путешествия из-за жёсткой конкуренции в отрасли. Он намерен прибыть в Москву в середине апреля для решения вопросов.

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