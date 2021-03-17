Москва, , 11:41 — REGNUM В Минкультуры РФ поддерживают идею официального закрепления понятия «музей» на государственном уровне. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Мы с радостью поддержим [официальное закрепление понятия «музей» и введение регламента музейной деятельности]. Вы знаете, опять же в пандемию мы также задавались [этим] вопросом, была создана рабочая группа. У нас появились реестры зоопарков, цирков, и, самое главное, театров и музеев. Давно одна из главных проблем началась с театра, что такое театр. Потому что, когда это пересчитали с точки зрения ИП, каких-то экономических показателей, выяснилось, что их 2,5 тысячи, и часть из них просто ночные заведения 18+», — сказала Любимова.

По её мнению, дать определение понятию «музей» необходимо даже «для нашей совместной работы»: «Абсолютно согласна [с выдвинутым предложением], с радостью поддержим».