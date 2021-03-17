Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Петербурге в 2020 году на 20% сократилось число преступлений, совершенных приезжими — из других регионов и государств. Об этом сообщил 17 марта врио начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов, отчитываясь перед городским Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

«Петербург традиционно является городом, привлекательным для преступников, приезжающих из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Благодаря комплексной работе петербургской полиции по выявлению и прекращению деятельности так называемых «гастролёров» их активность удалось сократить на 20%», — заявил он.

За 2020 год полиция смогла пресечь 260 групповых преступлений, совершенных иногородними, каждое пятое из которых связано с грабежами и разбоями.

Баранов считает, что оздоровлению обстановки поспособствовали мероприятия по противодействию этнической преступности. В 2020 году полиция смогла пресечь 51 преступление подобных организованных групп, к уголовной ответственности привлечено 34 их активных участника.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса также были введены значительные ограничения на пересечение российской границы.