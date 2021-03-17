Лос-Анджелес, США, , 11:41 — REGNUM Многопользовательская тактическая игра Teamfight Tactics установила новый рекорд по суточному количеству активных игроков. Об этом 17 марта сообщает издание PCGamer.

После одного из крупных обновлений в Teamfight Tactics за сутки сыграло больше десяти миллионов человек. Вероятно, это число может увеличиться уже 28 апреля 2021 года — после выхода следующего масштабного патча Reckoning.

ИА REGNUM напоминает, что Teamfight Tactics — это тактическая игра, предустановленная в клиент League of Legends. В ней геймеры собирают команды из различных персонажей, комбинируя их сильные стороны и уникальные особенности.

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