Днепропетровск, Украина, 17 марта 2021, 11:49 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) прогремел взрыв в здании, где находилось отделение государственного «Ощадбанка». Об этом сообщил 17 марта ресурс «Информатор».
По данным журналистов, взрыв произошёл рано утром у входа в отделение, где установлен банкомат. Никто не пострадал.
На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестный оставил возле ресторана пакет, который позже взорвался.
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