Днепропетровск, Украина, , 11:49 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) прогремел взрыв в здании, где находилось отделение государственного «Ощадбанка». Об этом сообщил 17 марта ресурс «Информатор».

По данным журналистов, взрыв произошёл рано утром у входа в отделение, где установлен банкомат. Никто не пострадал.

На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестный оставил возле ресторана пакет, который позже взорвался.

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