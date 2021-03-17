Саранск, , 11:40 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1940 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя пневмония. Течение заболевания усугубляли гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 184 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в регионе выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 532 случаев.

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