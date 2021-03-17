Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 169 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 16 марта 2021 года в регионе регистрировали 160 носителей вируса. Всего выявлено 80 482 случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (72 человека), Алапаевска, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского, Сосьвы, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского и Тугулымского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти опровергли информацию о дефиците вакцины от COVID-19 в регионе.

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