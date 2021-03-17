История вопроса

С 2014 года власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, который ежегодно обеспечивал российский полуостров 1,5 млрд кубометров воды. «Водная блокада» спровоцировала дефицит воды в ряде регионов Крыма, который обостряется в засушливые времена года.

В 2020 году наиболее остро эту проблему испытывают Симферополь, Керчь, Феодосия, Судак и Ленинский район РК. Помимо этого в ряде городов полуострова фиксируют большие потери из-за утечек в водопроводных сетях.

