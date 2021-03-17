Симферополь, 17 марта 2021, 11:39 — REGNUM Подключение первой скважины осуществлено на строительстве Бештерек-Зуйского водозабора в Республике Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона 17 марта.
На данный момент проводится заполнение ёмкостей. Работы ведутся круглосуточно. Рабочий пуск воды из Бештерек-Зуйского водозабора планируется произвести 18 марта, на месяц раньше срока.
Запуск водовода позволит получать Симферополю дополнительные 22 тыс. кубометров воды в сутки, а всего к апрелю 2021 года столица Крыма сможет дополнительно получать около 110 тысяч кубометров воды.