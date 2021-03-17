Саранск, , 11:39 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 17 марта выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 532 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 38 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 524 жителя Мордовии. 184 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, накануне скончались двое жителей республики.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 16 марта в инфекционных стационарах республики лечение получал 561 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2025 человек.