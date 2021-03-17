Москва, , 11:39 — REGNUM Изменение порядка работы с результатами интеллектуальной собственности поможет России встать на инновационный путь развития. Об этом 17 марта заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В конце прошлого года был принят федеральный закон о внесении изменений в части вторую и четвёртую Гражданского кодекса РФ, согласно которому установлен ограниченный перечень случаев, при которых результаты интеллектуальной деятельности закрепляются государством. В большинстве же случаев эти права должны быть переданы организациям-разработчикам, инвесторам или другим хозяйствующим субъектам, готовым внедрять изобретения на практике», — заявил Фальков.

«Для нашей страны трудно переоценить важность такой меры. Строго говоря, работа с результатами интеллектуальной собственности — это ахиллесова пята большинства наших университетов. Да и научные институты немногие продвинулись в этом направлении», — указал он.

По его мнению, такое нормативно-законодательное подспорье способствует диверсификации экономики и её инновационному развитию.

«В России около двух третей расходов на исследования и разработки финансируется из бюджета, и мы понимаем, что это напрямую связано с тем, о чём я сейчас говорю», — подчеркнул министр.