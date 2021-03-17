Москва, , 11:43 — REGNUM Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намечено на 30 апреля текущего года в Казани. Об этом 17 марта рассказала журналистам на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

«30 апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета», — сказала она.

Также уточняется, что на данном заседании будут рассмотрены вопрос об основных направлениях промышленного сотрудничества стран-участниц ЕАЭС до 2025 года, дорожная карта по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции по территории союза и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта депутаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрили план по развитию сотрудничества с ЕАЭС.