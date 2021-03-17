Сеул, , 11:38 — REGNUM Первые экземпляры обновлённой модели Hyundai Tucson L с длинной колесной базой передадут покупателям уже в середине апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте NjСar.ru.

Новинка будет реализовываться на территории Китая, где удлиненные версии машин пользуются особой популярностью.

Концепт модели впервые был показан в ноябре прошлого года на автомобильной выставке в китайском городе Гуанчжоу. Длина модели Hyundai Tucson L больше по сравнению со стандартным кроссовером на 130 мм, а ее колесная база увеличена на 95 мм.

Стоит отметить, что значительных внешних отличий от стандартного Tucson здесь немного. У рестайлингового автомобиля кроме длины изменилась линия остекления и дизайн заднего бампера.

В движение Hyundai Tucson приводит 170-сильный 1,5-литровый турбированный двигатель, который сочетается с семискоростным «роботом».

Ранее стало известно, что компания Hyundai представит модернизированный семиместный кроссовер Creta Alcazar 6 апреля 2021 года. Автомобиль получит другой набор легкосплавных дисков и новые задние фонари.

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