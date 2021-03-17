Рязань, , 11:36 — REGNUM Ещё 61 носитель коронавируса выявлен в Рязанской области 17 марта — на одного больше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 267 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. Всего в Рязанской области подтверждены 25 523 заражения коронавирусом, выздоровели 23 612 человек, в том числе 55 пациентов завершили лечение за истекшие сутки.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 34 человека, из них 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.