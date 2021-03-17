Москва, , 11:34 — REGNUM 15 марта Brand Analytics — крупнейшая российская компания, которая занимается мониторингом и анализом социальных медиа и СМИ, опубликовала свой очередной рейтинг русскоязычных медиаресурсов на основе данных за февраль 2021 года. В Топ-100 виральных медиаресурсов на русском языке впервые попал сайт Института РУССТРАТ, причём сходу преодолев четверть рейтинга.

Как гласит сопроводительная публикация, самыми активными новичками ТОПа «оказались Блог Алексея Навального — 62 строчка рейтинга и Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ — 74 место». Примечательно, что сайт Института РУССТРАТ появился менее года назад и уже успел завоевать признание аудитории.

Эксперты Brand Analytics отмечают, что основу рейтинга составляют крупные информагентства, средства массовой информации и порталы госструктур, среди которых сайт президента России и портал mos.ru. РУССТРАТ — единственный политический Институт, которому удалось попасть в российский рейтинг. Доля ссылок на материалы Института РУССТРАТ среди Топ-100 медиаплощадок в феврале составила 0,5%, а индекс цитируемости — 42 467.

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — рейтинг источников, производящих контент, на основании которого происходит формирование информационного поля социума. Для этого анализируются русскоязычные сообщения в социальных медиа — составление февральского рейтинга потребовало от алгоритмов системы Brand Analytics проанализировать 2,14 млрд сообщений. Авторы методологии подчеркивают, что учитываются только реальные пользователи, система при анализе полностью отсекает автоматические аккаунты (боты) и самоцитирование.