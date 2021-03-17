Самара, , 11:42 — REGNUM Акция, посвященная воссоединению Республики Крым и Севастополя с Россией, пройдет в Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что 18 марта в регионе пройдет акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию седьмой годовщины вхождения Республики Крым и г. Севастополя в состав России.

Участники акции вспомнят исторические события и даты, а также географию страны. В акции примут участие студенты региона, пассажиры в аэропорту, на железнодорожном транспорте, посетители учреждений культуры и торговый центров.

«На территории Самарской области будут организованы 63 мобильные точки. В Самаре акция пройдет в 25 локациях», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Севастополе установят памятник погибшим за Русский мир.