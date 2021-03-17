Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:34 — REGNUM Уже в скором времени в Шри-Ланку поступит первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в Национальном оперативном центре по противодействию COVID-19, пишет 17 марта Colombo Gazette.

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По данным издания, всего Шри-Ланка получит 7 миллионов доз препарата от коронавируса российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Национальное управление по регулированию лекарственных средств (NMRA) Шри-Ланки одобрило экстренное применение вакцины «Спутник V».

Старший советник президента Лалит Виратунга после этого заявил, что страна может получить часть вакцины V из России на безвозмездной основе. По его словам, эта возможность обсуждалась с послом России в Шри-Ланке.