Москва, , 11:40 — REGNUM Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе рабочей встречи с членами комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ заявил, что возьмёт под контроль больницу-долгострой в Приморье.

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«В Фокино Приморского края 16 лет строится больница, стройку то останавливали, то возобновляли, уже 95% готовности было три года назад. Сегодня гораздо меньше. Прошу Минвостокразвития включиться в этот процес и в этом году завершить строительство», — обратился к Алексею Чекунков депутат Государственной думы от Приморья Владимир Новиков («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, о первых итогах работы на новом посту в течение четырёх месяцев с момента назначения рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунковв ходе рабочей встречи с членами комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.