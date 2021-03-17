Портленд, США, , 11:34 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:124.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 10 результативных передач.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал форвард Брэндон Ингрэм, набравший 30 очков.

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