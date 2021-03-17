Пенза, , 11:45 — REGNUM В Пензенской области число инфицированных, по информации на 17 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 40 531 человек. Накануне положительные тесты на ковид получили 116 пензенцев. Сутками ранее заболели 115 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели в общем итоге 36 792 пациента, или 90,8% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 133 человека. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 482 пациента, четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки российские врачи выписали по выздоровлении 10 755 ковид-пациентов. Скончались 427 человек. Среди регионов лидерами по новым случаям заражения на 17 марта остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В первой пятёрке — Нижегородская и Ростовская области. Всего в России с начала распространения выявили 4 418 436 случаев заражения вирусом.

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