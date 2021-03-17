Минск, , 11:32 — REGNUM Прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» планово приостановили до 21 марта, сообщил 17 марта официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«В соответствии с планом, до 21 марта остановлена прокачка по южной ветке «Дружбы» по Белоруссии и Украине на Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия)», — сказал он журналистам.

По его словам, прокачка нефти приостановлена из-за реверсной поставки на Мозырь из нефтепровода Одесса — Броды партии азербайджанской нефти.

Напомним, с помощью нефтепровода «Дружба» обеспечиваются поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. С 20 по 22 января 2021 года был приостановлен нефтяной транзит на участке нефтепровода «Дружба» в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.