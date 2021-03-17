Сеул, , 11:35 — REGNUM Фанаты южнокорейского бой-бэнда BTS считают иллюстрации с карточек Garbage Pail Kids компании Topps расистскими. Разгневанные поклонники 17 марта вывели в тренды Twitter хештэг StopAsianHate («ПерестаньтеНенавидетьАзиатов»).

Волну возмущения со стороны фанатов южнокорейского коллектива вызвала карикатура с одной из карточек серии The Shammy Awards. На иллюстрации участники группы BTS показаны избитыми золотой статуэткой премии «Грэмми».

"Чего вы пытались добиться, рисуя такую отвратительную карикатуру? Смешно? Посмеялись? Сейчас смеётесь вы, но арми — карма. Своим же смехом и подавитесь», — считает пользователь Julianneta.

«Что с этим миром вообще не так? почему в 21 веке людей судят за то, какой они расы/ национальности/по цвету кожи и разрезу глаз? расизм — это НЕНОРМАЛЬНО, когда люди это поймут?» — недоумевает юля хоупворлд.

«Господи, как же устала от этого. Это ни капли не смешно, побои — это не смешно, расизм — это не смешно. Прежде всего человека определяет его отношение к тем, кто от него отличается», — прокомментировал пользователь поlь.

Ранее компания Topps выпустила новую коллекцию карточек Garbage Pail Kids под названием The Shammy Awards, посвященную церемонии «Грэмми» 2021 года. Коллекция включает в себя сатирические карикатуры на некоторых артистов с церемонии, в том числе и группу BTS.

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