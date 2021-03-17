Краснодар, , 11:31 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 17 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 16 марта, сообщалось о 125 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре выявлено 33 случая, в Новороссийске — 11, в Сочи и Динском районе — по 10, в Апшеронском — семь. В Белореченском и Приморско-Ахтарском районах по пять заразившихся. По три положительных результата получено в Геленджике, Ейском, Кореновском, Северском Тбилисском и Туапсинском районах», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего на Кубани на 17 марта подтверждено 40 721 случай заражения коронавирусом, выздоровели 35 561 пациент. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 717,5. 2159 человек спасти не удалось.

В ковид-стационарах остаются 1019 человек. В тяжёлом состоянии находятся 65 пациентов: 63 — на ИВЛ находится 63 пациента, еще двое — на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 1982 пациента.