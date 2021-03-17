Осло, , 11:37 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Норвегии было выявлено рекордное число носителей коронавируса, страна столкнулась с третьей волной пандемии. Об этом 17 марта заявил министр здравоохранения королевства Бент Хёйе, его слова приводит телекомпания NRK.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«Мы вступили в третью волну коронавируса, но я считаю, что снова справимся с этим», — сказал он.

Также указывается, что за минувшие 24 час в Норвегии выявили 1156 новых заразившихся SARS-CoV-2, 450 из которых — в Осло. При этом, как отмечает NRK, это число стало новым самым большим за время пандемии, до этого в стране в январе было зафиксировано 930 носителей коронавируса за сутки.

«Мы видим, что наиболее заразный штамм коронавируса привел к резкому росту числа заражений, особенно в Осло. Поэтому необходимо вводить более жесткие меры, такие, как сейчас действуют в Осло, Викене и некоторых других частях страны», — добавил Хёйе.

Также, как считает глава минздрава Норвегии, если ситуация не изменится в лучшую сторону, в стране придется вводить ограничительные меры.

Отметим, за все время пандемии в Норвегии было выявлено свыше 82,4 тыс. носителей коронавируса.