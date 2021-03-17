Анкара, , 11:30 — REGNUM Энтузиаст с ником Storm54 смог превратить игру Mount & Blade 2: Bannerlord в полноценный MMO-проект. Об этом 17 марта сообщает издание PCGamer.

Модификация под названием Bannerlord Online позволяет 800 геймерам одновременно играть в одном мире. Издание отмечает, что что сейчас доступен только один сервер мода, поэтому в загрузках возможны задержки.

Напомним, Mount & Blade 2: Bannerlord — это ролевой экшен с открытым миром, разработанный турецкой студией TaleWorlds Entertainment. Его релиз в раннем доступе состоялся 30 марта 2020 года.

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