Брюссель, , 12:22 — REGNUM Представитель Европейского совета Кристиан Даниэльсон, прибывший в Грузию в качестве посредника на переговорах между властями и оппозицией о выходе из политического кризиса, сделает сторонам «конкретное предложение». Об этом заявил 16 марта Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Он с сожалением констатировал, что с 12 марта, как Даниэльсон прибыл в Тбилиси, стороны конфликта не смогли прийти к соглашению, но есть надежда, что они пойдут на взаимные уступки.

«После разговора с премьер-министром [Грузии Ираклием Гарибашвили] я понимаю, что он настроен на конструктивное сотрудничество и прогресс. Оппозиция должна поступить так же. В эти дни господин Даниэльсон сделает конкретное предложение в соответствии с тем, о чём мы говорим. Эта ситуация требует решения, которое примут обе стороны», — сказал Боррель.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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