Берлин, , 11:37 — REGNUM Все научно проверенные вакцины против коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник V», нужно скорее разрешить к применению в Германии. Об этом заявил глава берлинского отделения Германского общества Красного Креста Марио Чайа, пишет газета Der Tagesspiegel.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Он подчеркнул, что нужно направить усилия на подготовку вакцин к сертификации, отбросив «идеологию». Это касается в том числе российской вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ФРГ заявляли, что для применения в стране вакцин, разработанных за пределами ЕС, необходима их сертификация Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). К использованию российской вакцины «Спутник V» призывали в том числе премьер-министры германских земель Саксонии-Анхальт и Тюрингии Райнер Хазелофф и Бодо Рамелов.

Читайте также: ЕМА задерживает одобрение «Спутник V» для Европы до мая