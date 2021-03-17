Москва, , 11:29 — REGNUM Песенный конкурс «Евровидение» не имеет к культуре никакого отношения. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Меня не интересует этот конкурс. Я вообще считаю, что он не имеет к культуре никакого отношения. Очень средний конкурс. Мы просто очень серьёзно и амбициозно относимся ко всему», — сказала Любимова.

По её словам, Министерство культуры РФ не должно принимать какое-либо участие в «Евровидении»: «Нам бы надо принять участие в конкурсе им. Рахманинова. Это моя огромная радость. Уверена, что результаты вас порадуют. Если в какой-то момент я вновь начну заниматься проектами своих коллег с Первого канала, может не быть конкурса Рахманинова».

Она напомнила о существовании Госдумы РФ и Совфеда РФ, где можно «высказываться по поводу ситуации».