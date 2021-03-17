Москва, 17 марта, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году будет реализовано 118 проектов по созданию инфраструктуры на селе. Об этом 17 марта заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«В 2021 году в рамках госпрограммы планируем реализовать 118 проектов по созданию социальной и инженерной инфраструктуры на селе и почти 2 тысячи проектов по благоустройству», — сказал он.

По словам министра, программой также предусмотрено финансирование сельской ипотеки на уровне 5,3 млрд рублей, что «позволит улучшить жилищные условия 25 тысячам семей».