Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 16 марта официально зафиксировано 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 17 марта в федеральном оперштабе. Это на 11 случаев больше, чем сутками ранее.

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Тенденция к небольшому увеличению числа новых суточных случаев проявилась впервые с 11 марта. В то же время пребывание заболеваемости в Петербурге на «высоком плато» продолжается. Оно чревато новым подъемом.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 383 361 случай заражения. Выздоровело 332 123 человека, в том числе 997 выписаны за минувшие сутки.

Кроме того, в Петербурге подтверждена смерть еще 30 человек за сутки от COVID-19. Это на 12 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Такой относительно «низкой» суточной смертности не было с 5 марта. Всего за время пандемии в Петербурге скончались 11 773 человека.

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Напомним, специалисты не исключили вероятности нового подъема заболеваемости в Петербурге.

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