Хьюстон, США, , 11:25 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:107.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Виктор Оладипо, записавший в свой актив 34 очка.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал форвард Данило Галлинари, набравший 29 очков.

«Хьюстон» потерпел 17-е поражение подряд в НБА и повторил свой худший результат в истории.

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