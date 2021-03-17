Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания поддержали губернаторский законопроект, который привязывает размер выплат на детей от 3 до 7 лет к среднедушевому доходу семьи, передает 17 марта корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект предусматривает поправки в Социальный кодекс Петербурга. Согласно документу, если средний доход семьи на человека будет меньше прожиточного минимума, то размер пособия составит половину прожиточного минимума для детей в Петербурге. Если семейный доход не превышает прожиточный минимум даже с учетом выплаты на ребенка, назначается пособие в размере 75% детского прожиточного минимума. 100% суммы получат только те, кто в среднем на члена семьи зарабатывает меньше прожиточного минимума даже с учетом 75-процентной выплаты.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков не смог точно сказать, сколько дополнительно средств из бюджета потребует этот закон. Он указал, что правительство РФ может ввести еще и «имущественный ценз», то есть семьи с низким доходом, но неким значимым — в глазах властей — имуществом, на выплаты уже рассчитывать не смогут.

«Ориентировочно понадобится дополнительно около 4 млрд рублей. Но если правительство РФ будет устанавливать имущественные требования к семьями, которые обращаются за этой выплатой, то, возможно, эти средства будут уменьшены», — заявил Шестериков.

«То есть если у них одна машина в семье, они уже не будут получать ничего?» — поинтересовался единоросс Михаил Барышников.

Ему ответили, что пока Смольный не может предсказать параметры имущественной обеспеченности, так как это прерогатива федеральная.

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, что на данный момент около 60 тыс. семей получают доплаты в размере 50% от прожиточного минимума каждый месяц. В случае принятия законопроекта, по расчетам комитета, выплаты уже в 75% от прожиточного минимума будут получать 43 тыс. семей — это около 8 тыс. рублей.

Заметим, на II квартал 2021 года среднедушевой прожиточный минимум в Петербурге составляет 11 910 рублей. Для трудоспособного населения — 13 073 рубля, для ребенка — 11 607 рублей.

«Яблочник» Борис Вишневский заявил, что подобный «прожиточный минимум» явно занижен властями и является лицемерным. Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева указала, что новый законопроект написан таким языком, что даже парламентарии не в состоянии понять, будут ли граждане получать больше и насколько, либо им будут выплачивать поддержку еще в меньшем объеме.

«Никто так и не осмелился честно назвать сумму, которая должна приходиться на одного члена семьи, потому что тогда становится понятно, что это те семьи, которые не должны, по определенным критериям, обладать никаким нормальным имуществом и даже какой-то дорогостоящей техникой. И самое главное — этот доход свидетельствует о том, что эти семьи находятся на грани нищеты и на пороге попрошайничества», — заявил депутат от КПРФ Александр Рассудов.

Он заметил, что ситуация напоминает ему высказывание о том, «почему люди, которые принимают таблетки, принимают законы», а также юмористический телевизионный образ «самого честного гаишника», семья которого ходила в рубище и питалась подножным кормом.

«Мы подразумеваем именно такие семьи, которые уже просто не могут сводить концы с концами. И после этого будет большим лукавством и лицемерием говорить, что дети — цветы жизни и мы о них заботимся. И удивляться — а почему у нас не происходит демографического взрыва и рождаемость падает? Мне кажется, такие законы, которые не способны прочесть даже люди подготовленные, сидящие здесь депутаты, что говорить о простых семьях, а самое главное — эти цифры говорят о том, что власти положили большой болт на будущие поколения», — заключил Рассудов.

Добавим, судя по всему, чтобы получить выплату в 50% от прожиточного минимума (5 тыс. 803 рубля), семья из трех человек должна будет в среднем месяц жить на зарплату в 35 тыс. рублей. Чтобы получать выплату в 8 тыс. 705 рублей, доход семьи из трех человек должен составлять менее 30 тыс. рублей в месяц. На 100% надбавку в 11 тыс. 607 рублей смогут рассчитывать, например, семьи из трех человек, которые месяц выживают примерно на 26 тыс. рублей.

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