Москва, , 11:25 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса региональным вузам было обеспечено увеличение числа бюджетных мест, однако это никак не повлияло на бюджетные места в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом 17 марта заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В 2020 году мы существенно увеличили число бюджетных мест. Беспрецедентно прошлым летом мы уже в ходе приёмной кампании дополнительно выделили 11 тыс. 433 бюджетных места, при этом приоритет отдавался региональным вузам — они получили более 9,5 тыс. дополнительных мест, то есть почти 84%», — заявил Фальков.

«Хотел бы успокоить коллег из Москвы и Санкт-Петербурга: мы не сокращали бюджетные места. Мы их сохранили на том же уровне, на каком они были в 2019 году. На наш взгляд, это справедливый подход», — продолжил он.

В результате в период пандемии, по его словам, была обеспечена доступность бесплатного высшего образования для более чем половины выпускников школ.

«При этом 38% из них — а это больше, чем в 2019 году — поступили на бюджетные места, 31% на платные. Таким образом, 69% выпускников школ стали студентами высших учебных заведений», — указал министр.