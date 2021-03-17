Москва, , 11:23 — REGNUM Вероятно, панируемые на следующей неделе американские санкции США в отношении России из-за выборов президента США, будут чисто символическими, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«О вмешательстве России в выборы 2020 года говорилось в докладе Американского разведывательного сообщества, опубликованного накануне.

В докладе разведсообщества США говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа.

В документе говорится, что министр финансов совместно с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел могут ввести санкции за вмешательство в выборы в США.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Байден изучит доклад и примет решение, как реагировать на информацию, которая в нем содержится. В Кремле обвинения во вмешательстве в выборы называли безосновательными.

Обвинения против России в данной истории выглядят достаточно глупо. Именно Трамп сделал, прежде всего, своим санкционным давлением все, чтобы испортить отношения между Россией и США. Его уход вряд ли является плохой новостью для Москвы.

И поддерживать Трампа против Байдена для Кремля точно не имело никакого смысла. В США много заинтересованных лиц, которые не желают улучшения отношений России и США. Их цель сразу испортить отношения двух стран. И ситуацию надо рассматривать исходя из этого.

Поведется ли на это Байден — мы скоро узнаем. Вероятно, санкции будут чисто символическими. А значит, слабо повлияют на котировки акций и российского рубля.

Главный вопрос — суверенный рублевый долг, так как доля в ОФЗ нерезидентов составляет 23%. Россия, конечно, может остановить экспорт титана или заморозить выплаты дивидендов по акциям или внешних долгов в пользу недружественных стран. Так или иначе, ставка делается на дорогую нефть и не рекомендуется избавляться от рублевых активов.

Основная рекомендация — привилегированные акции «Сургутнефтегаза». По итогам 2020 года дивиденды по привилегированным акциям могут составить 6,5−6,7 руб.

Дивидендная доходность составляет по текущему курсу более 16%. Если санкции обрушат рубль, то префы «Сургутнефтегаза» будут однозначно лучше рынка», — выказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США объявят о новых санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщает CNN. Новые ограничения, по данным телеканала, будут связаны с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Читайте также: США могут объявить России санкции из-за выборов уже на следующей неделе