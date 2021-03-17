Магас, , 11:23 — REGNUM В Ингушетии открылся реабилитационный центр «Наследие» для реабилитации лиц, употребляющих наркотики. Он создан в городе Магасе и является первым на территории республики, пишет интернет-газета «Ингушетия».

В центре созданы условия для лечения и социализации наркозависимых, в том числе имеются спортзал, комнаты для проживания пациентов и для проведения лекций, кухня и офис. Первыми пациентами учреждения стали четверо жителей региона, которые намерены излечиться от опасной зависимости. Всего центр может принять одновременно на лечение 32 человека.

В программе их восстановления используются такие методы, как безмедикаментозное лечение, различные тренинги, работа с психологами, спортивные занятия и другие.

Напомним, в Ингушетии проблемой распространения наркомании озабочены представители органов власти и духовенства. В начале 2021 года было принято решение отлучать от общины семьи распространителей наркотиков. Общественное мнение должно помочь снижению числа наркозависимых в регионе, считают религиозные деятели. С ними согласен и глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

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